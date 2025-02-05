Англія

У 33-річного італійця у червні закінчується контракт з лондонським клубом.

Півзахисник Арсеналу Жоржиньо може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Бразилії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 33-річного італійця зацікавлений Фламенго, з яким футболіст вже домовився про контракт до 2027 року.

Також наголошується, що в італійця закінчується контракт наступного літа, а це означає, що він стане вільним агентом.

Нинішнього сезону Жоржиньо провів 20 матчів, у яких забив один гол.