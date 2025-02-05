Англія

Мартінес може зіграти в Англії.

Капітан Інтера Лаутаро Мартінес може влітку змінити клубну прописку, повідомляє Fichajes.

За даними джерела, 27-річний аргентинець став головною ціллю "гармашів" на літнє трансферне вікно.

Тим часом керівництво "нерадзурі" відпустить Мартінеса, якщо їм надійде "масштабна пропозиція", адже вони не зможуть від неї відмовитися, враховуючи фінансові потреби клубу.

За даними порталу Transfermarkt, його трансфер оцінюється у 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, Сімоне Індзагі побив рекорд Аллегрі в Серії А.