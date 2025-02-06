Англія

Футболіст з іронією висловився про вихід у фінал.

Вінгер Ньюкасла Ентоні Гордон прокоментував перемогу над Арсеналом у матчі Кубка ліги.

"Ми зіграли як слід і перемогли. Нашим уболівальникам не довелося сумніватися, вони так ускладнили життя супернику, а ми зіграли належним чином.

Ми мали план на гру, і ми розраховували, що він спрацює. Усі знають, що ми пресингуємо.

Нині нам важливо залишатися скромними. Вихід у фінал – чудове досягнення, але до вирішального матчу ще далеко", — сказав Гордон.

Ньюкасл — Арсенал 2:0 Відео голів та огляд матчу Кубка англійської ліги