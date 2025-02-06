Футболіст з іронією висловився про вихід у фінал.
Ньюкасл — Арсенал, Getty Images
06 лютого 2025, 12:41
Вінгер Ньюкасла Ентоні Гордон прокоментував перемогу над Арсеналом у матчі Кубка ліги.
"Ми зіграли як слід і перемогли. Нашим уболівальникам не довелося сумніватися, вони так ускладнили життя супернику, а ми зіграли належним чином.
Ми мали план на гру, і ми розраховували, що він спрацює. Усі знають, що ми пресингуємо.
Нині нам важливо залишатися скромними. Вихід у фінал – чудове досягнення, але до вирішального матчу ще далеко", — сказав Гордон.
Ньюкасл — Арсенал 2:0 Відео голів та огляд матчу Кубка англійської ліги