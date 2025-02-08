Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Кубка Італії, що відбувся 7 лютого 2025 року.

Манчестер Юнайтед напередодні на власному полі обіграв Лестер у рамках 1/16 фіналу Кубка Англії.

І знову на власному полі "Червоні дияволи" примудрились пропустити першими наприкінці стартової половини зустрічі.

Однак після перерви команда Рубена Аморіма зробила чимало зусиль для того, аби відігратись, і зрештою зробила це на останніх секундах компенсованого часу. Із голом, який зарахували тільки за умов відсутності VAR.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Лестер у 1/16 фіналу Кубка Італії-2024/25:

Манчестер Юнайтед — Лестер 2:1

Голи: Зіркзе, 68, Магвайр, 90+3 — Декордова-Рід, 41

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, Магвайр, Йоро — Далот, Угарте (Каземіро, 90+4), Фернандеш, Доргу (Гарначо, 46) — Діалло, Мейну (Зіркзе, 63) — Гойлунн

Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Околі, Томас (Кулібалі, 57) — Ндіді (Вінкс, 58), Сумаре — Аю, Ель-Ханнус, Декордова-Рід (Макатір, 72) — Дака (Буонанотте, 82)

Попередження: Угарте