Англія

Керманич Манчестер Юнайтед прокоментував кубкову перемогу над Лестером.

Манчестер Юнайтед у домашньому матчі 1/16 фіналу Кубка Англії напередодні обіграв Лестер.

Манчестер Юнайтед — Лестер 2:1 Відео голів та огляд Кубка Англії

Після завершення гри головний тренер "Червоних дияволів" Рубен Аморім прокоментував виступ власної команди.

"Хороший результат. Ми пробились до наступного етапу. Тепер у нас є тиждень на підготовку, але сьогодні все одно був не найкращий наш день.

Це був хороший результат, але не найкращий виступ. Я не можу зосередитись лише на порятунку сезону або на імпульсі в Кубку. Це не те, як я бачу футбол, не те, як я бачу Манчестер Юнайтед.

Зараз я не думаю про завершення сезону, тому що фінал цього турніру буде лише наприкінці сезону. Мене це не хвилює, мене хвилює теперішній момент, а він недостатньо хороший для нас.

Фергітайм? Ми повинні вірити в перемогу до кінця, але це не має нічого спільного з Фергітаймом", — заявив португальський фахівець.

Наступний матч Манчестер Юнайтед проведе в гостях у лондонського Тоттенгема.