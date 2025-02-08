Англія

Захисник Манчестер Юнайтед прокоментував кубкову перемогу над Лестером.

Напередодні Манчестер Юнайтед у домашньому матчі 1/16 фіналу Кубка Англії обіграв Лестер.

Манчестер Юнайтед — Лестер 2:1 Відео голів та огляд Кубка Англії

Після завершення гри автор переможного м’яча "Червоних дияволів" захисник Гаррі Магвайр прокоментував виступ власної команди.

"Я не знаю, чому ми так повільно починаємо матчі. Ми наразі не можемо точно визначити причину цього, інакше ми б це вже вирішили. Ми знаємо, що в команді є потенціал, але на даний момент ми не реалізовуємо його належним чином, у цьому немає жодних сумнівів.

Наші останні результати на Олд Траффорд були дуже поганими, і я думаю, що через це ми втрачаємо трохи віри і трохи впевненості. Це помітно на полі.

Може здаватись, що, можливо, наша поведінка за ходом матчу трохи пригнічена і млява, але нам потрібно вигравати ігри, щоб повернути належний настрій, і ми це зробимо.

Чи змінила гру поява Гарначо на заміну? Так, звичайно. Я думаю, що він зробив великий внесок у перемогу. Він завжди робить це, коли виходить з лави запасних, так що треба віддати йому належне.

Він готовий до бою, завжди зосереджений, і ми знали в перерві, що він, імовірно, додасть команді трохи більше прямолінійності і темпу. Джошуа Зіркзе також вийшов на поле на заміну, і я думаю, що він мав великий вплив на гру", — заявив англійський виконавець.

Наступний матч Манчестер Юнайтед проведе в гостях у лондонського Тоттенгема.