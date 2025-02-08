Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Кубка Англії, що відбувся 8 лютого 2025 року.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті не без проблем вирвав перемогу над Лейтон Орієнт, який виступає в третьому дивізіоні країни.

У першому таймі господарі поля змогли здивувати чинних чемпіонів Англії, відкривши рахунок завдяки автоголу Штефана Ортеги на 16-й хвилині.

Однак після перерви "містяни" підтвердили свій статус фаворитів: cпочатку Абдукодір Хусанов відзначився дебютним голом у складі Манчестер Сіті, а остаточний рахунок встановив Кевін Де Брюйне.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лейтон Орієнт — Манчестер Сіті у рамках 1/16 фіналу Кубка Англії-2024/25:

Лейтон Орієнт – Манчестер Сіті 1:2

Голи: Ортега (16, автогол) — Хусанов (56), Де Брюйне (79)

Лейтон Орієнт: Кілі — Джеймс, Сімпсон, Хепп, Керрі — Галрейт (Об'єро, 86), Браун (Болл, 85) — Перкінс (Купер, 65), Донлі (Аджей, 85), Джейєсмі (Пратлі, 54) — Келман

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Рейс (Хусанов, 46), Діаш (Стоунз, 46), О'Райлі (Де Брюйне, 72) — Гонсалес (Сілва, 22), Гюндоган — Савіньйо, Макеті (Фоден, 72), Гріліш — Мармуш

Попередження: Купер, Об'єро — Макеті