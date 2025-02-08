Англія

Такий варіант зовсім не виключений.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен може завершити кар'єру футболіста після закінчення нинішнього сезону. Про це повідомляє Daily Mirror.

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Найближчим літом у 32-річного данця закінчується трудовий договір із Манчестер Юнайтед. Передбачається, що угоду не буде пролонговано, оскільки Еріксен повісить бутси на цвях.

Хавбек виступає за "червоних дияволів" із 2022 року.

У поточному сезоні він узяв участь у 21 матчі в усіх турнірах, забив чотири м'ячі і став автором чотирьох результативних передач. Після 24 турів Манчестер Юнайтед посідає 13-те місце в чемпіонаті Англії, набравши 29 очок.