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Football.ua розповідає про найцікавіші переходи.

3 лютого 2025 року в топових чемпіонатах Європи закрилося трансферне вікно. Деякі команди непогано витратились під час зимового ТВ. Одним із найголовніших марнотратів став, як не дивно, Манчестер Сіті, який вчора закрив трансфер за 60 млн євро.

Представляємо десятку кращих, на наш погляд, трансферів зимового вікна 2025 року.

*ціни вказані за версією Transfermarkt

Ніколо Фаджолі із Ювентуса у Фіорентину

Вік: 23

Країна: Італія

Позиція: півзахисник

В останній день ТВ Фіорентина орендувала півзахисника туринського Ювентуса Ніколо Фаджолі з обов'язковим правом викупу за 18-20 млн євро.

На гравця також претендував Марсель, але Ніколо вирішив не полишати Серію А. Великим плюсом є й те, що Фаджолі — універсальний гравець. Попри те, що він грає в центрі півзахисту, він також може діяти і на флангах.

У нинішньому сезоні італійський півзахисник провів за Ювентус 22 матчі, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Аксель Дісасі із Челсі в Астон Віллу

Вік: 26

Країна: Франція

Позиція: захисник

Влітку 2023 року Челсі придбав Дісасі у Монако за 30 млн євро. За півтора року він провів за "аристократів" 61 матч, але в подальші плани головного тренера він не входив. Челсі віддав Дісасі в Астон Віллу, ще й бірмінгемці повністю закриють заробітну плату Акселя.

Француз — один із тих гравців, який підписав з лондонцями довгостроковий контракт. Тому, ймовірно, його історія з Челсі ще не закінчена.

На рахунку Дісасі – два голи та два асисти у 17 матчах за "синіх" у всіх турнірах сезону-2024/25.

Доніелл Мален з Боруссії Дортмунд до Астон Вілли

Вік: 26

Країна: Нідерланди

Позиція: півзахисник

Швидкісний вінгер поповнив ряди Дортмунда влітку 2021 року, перейшовши з ПСВ за 30 млн євро. Втім, перебудова команди і вигідна пропозиція Астон Вілли змусила Боруссію розпрощатись із Доніеллом.

Мален пішов на підвищення. Він не тільки гратиме в АПЛ, а й зіграє за команду, яка напряму кваліфікувалась в 1/8 ЛЧ.

Емері одразу надав Малену ігровий час, футболіст вже провів два матчі за бірмінгемців, але поки без результативних дій.

У цьому сезоні Мален зіграв за Боруссію 21 матч у всіх турнірах, в яких забив п’ять голів та віддав один асист.

Матіс Тель із Баварії в Тоттенгем

Вік: 19

Країна: Франція

Позиція: нападник

Талановитий 19-річний нападник Баварії Матіс Тель відправився набиратись досвіду в кризовий Тоттенгем.

Одна гольова передача в 14 матчах цього сезону — замало як для нападника Баварії, хоча справедливості заради варто відзначити, що футболіст провів на полі лише 458 хвилин.

Угода розрахована до кінця сезону 2024/25 з можливістю викупу за 60 мільйонів євро влітку.

Тель поповнив склад Баварії влітку 2022 року з Ренна за 20 млн євро. З того моменту 19-річний нападник провів на футбольному полі 83 матчі, в яких забив 16 голів та віддав 7 гольових передач.

Рандаль Коло Муані із ПСЖ в Ювентус

Вік: 26

Країна: Франція

Позиція: нападник

Після того самого незабитого голу у фіналі ЧС-2022 Коло Муані пограв ще пів року в Айнтрахті та за майже 100 млн перебрався у ПСЖ, але не зміг стати ключовим гравцем команди, навіть відхід Мбаппе у Реал не допоміг Рандалю.

В Парижі вирішили дати форварду розвиватись в іншому місці. Для цього ідеально підійшов Ювентус, який переживає не найкращий період. Туринці орендували француза до кінця сезону без права викупу. І інвестиція почала себе виправдовувати одразу — в перших двох матчах за Юве Коло Муані забив три голи.

Патрік Доргу із Лечче в Манчестер Юнайтед

Вік: 20

Країна: Данія

Позиція: захисник

Манчестер Юнайтед на завершення зимового трансферного вікна проявив зацікавленість у данському універсалі нігерійського походження з Лечче Патріку Доргу, який переїхав в Італію влітку 2023 року.

Інтенсивні перемовини щодо трансферу 20-річного виконавця тривали майже два тижні. Клуби постійно мали розбіжності щодо грошового питання, але зрештою знайшли спільну мову.

30 млн євро та майже 5 млн євро як бонуси. Таку суму заплатили "червоні дияволи" заради того, аби гравець національної збірної Данії долучився до їхнього колективу. Він підписав довгостроковий контракт — до 2030 року.

За словами футболіста, він чекає на можливість попрацювати з тренером клубу Рубеном Аморімом.

"Це величезний клуб, найбільший клуб в Англії. Я з нетерпінням чекаю можливості попрацювати з новим менеджером Аморімом. Я відчуваю, що це мені дуже підходить, тому я радий бути тут. Я чув про нього тільки хороше", — сказав Доргу.

Сантьяго Хіменес із Феєнорда в Мілан

Вік: 23

Країна: Мексика

Позиція: нападник

Взимку Мілан вирішив підсилити атакувальну позицію. Спочатку до Галатасарая відправили Морату, а на його місце підписали одного із найкращих форвардів Ередівізі Сантьяго Хіменеса із Феєнорда.

Сума трансферу становила понад 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів. А футболіст підписав довгостроковий контракт, який розрахований до 30 червня 2029 року. У новій команді мексиканець гратиме під культовим сьомим номером.

Нинішнього сезону Хіменес провів 19 матчів, у яких забив 16 голів та віддав три результативні передачі. Особливо Хіменес феєрив у Лізі чемпіонів, забивши п'ять голів у п'яти матчах. Однозначно, топпідсилення для "россонері".

Мармуш, Гонсалес, Рейс та Хусанов — в Манчестер Сіті

Проблеми у Манчестер Сіті вирішуються просто — трансфери. Манкуніанці витратили 212 (!) млн євро цієї зими, підписавши гравців у кожну позицію.

Гвардіола запросив до Сіті захисника Ренна Абдукодіра Хусанова за 40 млн, оборонця Палмейрас — Вітора Рейса за 37 млн, форварда Айнтрахта Омара Мармуша за 75 млн євро та в останній день ТВ півзахисника Порту Ніко Гонсалеса за 60 млн євро.

Наскільки виправданими були ці витрати — покаже час, але поки ані Хусанов, ані Мармуш, які вже встигли зіграти за Сіті, дебютувати вдало не змогли. Особливо узбек, який припустився результативної помилки в матчі з Челсі (3:1).

Джон Дуран з Астон Вілли у Ан-Наср

Вік: 21

Країна: Колумбія

Позиція: нападник

На 21-річного колумбійця претендувала низка топклубів Європи, а він зробив неочевидний вибір, перейшовши в Ан-Наср. Астон Вілла отримала за свого гравця 77 млн євро. Гравець став другим найдорожчим новачком в історії чемпіонату Саудівської Аравії після Неймара. Що цікаво, рівно два роки тому Дуран прийшов у Астон Віллу із Чікаго за 30 млн євро.

"Я дуже щасливий, що гратиму і навчатимуся у кращого гравця у світі (Роналду — прим.). Це найкращий у світі спортсмен. Я вважаю його найкращим футболістом.

Я справді дуже радий, що можу вчитися в нього і отримав можливість попрацювати з такою великою зіркою. Сподіваюся, що незабаром зможу побачити його у справі і дізнатися про все, чого він може мене навчити, а також, що найголовніше, піти його стопами", — сказав Дуран після свого трансферу.

За Астон Віллу Дуран забив лише 20 голів за цей період.

Хвіча Кварацхелія із Наполі в ПСЖ

Вік: 23

Країна: Грузія

Позиція: нападник

В пошуках нового лідера після відходу Кіліана Мбаппе в Реал ПСЖ оцінив вінгера Наполі Хвічу Кварацхелію як головну ціль трансферної кампанії. Грузин не особливо пручався і перейшов до лав паризького клубу взимку, залишивши команду, яка йде до другого скудетто за останні три роки.

Цей сезон, вже під керівництвом Антоніо Конте, 23-річний гравець розпочав досить непогано – він став найкращим гравцем італійського чемпіонату у вересні. Проте надалі спад форми та низка травм призвели, зрештою, до переходу у Францію.

Фанати не пробачили Хвічі його перехід в Париж. Один із фанатів влаштував акцію протестів, викинувши картонну фігуру Кварацхелії у смітник.

Після свого дебюту Хвіча став першим грузином в ПСЖ, який колись грав за клуб. І вже в першому ж матчі він віддав асист.