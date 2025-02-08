Англія

Іронічний коментар іспанського фахівця.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився з приводу атмосфери на стадіонах.

У суботу "містяни" обіграли на виїзді Лейтон Орієнт (2:1) у четвертому раунді Кубка Англії.

"Атмосфера на стадіоні тут? Фантастика. Знаєте, коли фанати кричать: "Вранці тебе звільнять", це не дуже. Але зараз це звичайна практика на всіх стадіонах. Із сьогоднішнім результатом завтра голова мене не звільнить. Це точно!", — сказав Гвардіола на прес-конференції.

"Вранці тебе звільнять!" — таку фразу на адресу Гвардіоли фанати інших клубів скандували вже багато разів у цьому сезоні, коли Манчестер Сіті програвав.