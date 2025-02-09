Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Кубка Англії, що відбувся 8 лютого 2025 року.
Евертон — Борнмут, Getty Images
09 лютого 2025, 00:05
Борнмут із Забарним вибив із Кубка Англії Евертон без Миколенка.
У яскравому другому таймі команді Девіда Моєса відверто не щастило із забитими м'ячами.
Огляд матчу:
Евертон — Борнмут 0:2
Голи: Семеньйо, 23 (пен.), Джеббісон, 43
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брантвейт, Янг — Гує (Кін, 85), Гарнер (Іроегбунам, 74) — Ліндстрем (Гаррісон, 65), Дукуре (Алькарас, 65), Ндіає — Бету.
Борнмут: Аррісабалага — Кук, Забарний, Гюйсен, Керкез — Адамс, Вінтерберн (Клюйверт, 64) — Семеньйо, Крісті (Сілкотт-Даберрі, 90+2), Таверньєр (Уаттара, 78) — Джеббісон (Брукс, 78).
Попередження: Ндіає — Адамс, Керкез, Брукс, Гюйсен.