Англія

Перша команда АПЛ та Ліги чемпіонів УЄФА поступилась на полі останнього колективу Чемпіоншипу.

Кубковий тиждень англійського футболу, як і будь-який інший, швидкоплинно добіг свого завершення, і наостанок увечері в неділю нам залишалось лише дізнатись імена ще кількох майбутніх учасників 1/8 фіналу Кубка Англії. І ніхто б не міг подумати, споглядаючи на розклад ігрового дня, що саме в матчі останньої команди Чемпіоншипа та першого колективу Прем’єр-ліги та Ліги чемпіонів УЄФА, Плімута та Ліверпуля відповідно, ми побачимо чи не найвищий рівень інтриги.

Бо гості стадіону Гоум Парк чомусь вирішили, що можуть приїхати на поле явного аутсайдера та зіграти резервним складом, а той має впоратись із колективом, у якого в цьому сезоні тільки те й залишається, що боротись за життя до останнього, а там уже як воно піде. І команда Майрона Муслича дійсно здивувала європейського важковаговика на чолі з дуже вимогливим тренером Арне Слотом.

Перший тайм у виконанні Ліверпуля видався просто жахливим. Узагалі не було жодного позитивного моменту, за який могли б зачепитись "червоні" для подальшої боротьби. Ще й Джо Гомеса через чергову травму втратили. І судячи з усього, що про заміну він попросив уже на десятій хвилині, то повернеться дуже нескоро.

А тим часом тактика "пілігримів" була простою до неможливості — відбиватись і сподіватись, що десь у контратаці вдасться зачепитись за м’яч. Ось так із одним гострим моментом від Г’ябі під час спроби зіграти на добиванні ми й провели першу половину зустрічі. Простіше кажучи — згаяли дорогоцінний час.

У другому таймі все стало значно цікавіше майже одразу, бо на 52 хвилині Елліотт безглуздо зіграв руками по м’ячу, який набивав у центрі штрафного гостей той-таки Г’ябі, після чого арбітрам не знадобився VAR, хоча його й не було в будь-якому разі, щоб призначити пенальті. Найкращий бомбардир Плімута цього сезону Раян Гарді спокійно розвів м’яч і Келлегера по різних кута.

Цей момент, безперечно, зачепив самолюбство Ліверпуля, тож у подальшому "червоні" прагнули відігратись. Але не одразу — вони були близькими до того, аби пропустити ще й удруге, коли лише реакція Келлегера завадила Гарді оформити дубль за підсумком подачі зі стандарту з лівого флангу. Хоча там у форварда був явний офсайд, який арбітри необачно проморгали.

Матч наближався до завершення й останні чверть години Ліверпуль просто не злазив із чужих воріт, хоча допоки ті захищав Конор Гезерд, мало на що могла сподіватись команда Арне Слота. Ще й український захисник Максим Таловєров у складі господарів провів дійсно що максимально зібраний матч, і навіть тоді, коли партнери вже починали втрачати концентрацію, усе одно намагався привести їх до тями.

І Плімут таки вистояв. Із помилками, подекуди — дуже дурними, у оборони, із певною часткою везіння під час блискучих сейвів Гезерда, і з багатьма іншими "але", проте своїх уболівальників "пілігрими" хоч так зуміли потішити в цьому сезоні. А з двома перемогами після приходу Максі може й цим не обмежаться.— Ліверпуль 1:0Гадрі, 53 (пен.)Гезерд — Плегусуело (Пальссон, 67), Катич, Таловєров — Сорінола, Г’ябі, Ренделл (Тіджані, 72), Пухач — Райт, Бунду (Боатенг, 72) — Гарді.Келлегер — Гомес (Мабая, 11, Нуньєс, 58), Кванса, Ньйоні (Коне-Догерті, 76), Цимікас — Ендо, Макконнелл — К'єза, Елліотт, Діас — Жота.Попередження: Бунду, Сорінола, Гезерд, Таловєров — Ньйоні, Мабая