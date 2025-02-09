Тренер розчарований результатом.
Анге Постекоглу, Getty Images
09 лютого 2025, 22:59
Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу відповів на запитання журналістів після поразки від Астон Вілли в Кубку Англії (1:2).
Господарі поля вийшли в наступний раунд завдяки голам Джейкоба Ремзі та Моргана Роджерса, забитим на 1-й і 64-й хвилинах. "Шпори" відповіли лише точним ударом Матіса Теля в компенсований час.
"Звичайно, ми розчаровані вильотом. Початок вийшов не найвдалішим — це те, чого ми хотіли найменше. Ми щосили намагалися повернути гру під свій контроль. За рахунку 1:0 у нас був шанс відігратися, яким ми не скористалися.
У другому таймі ми були більше схожі на себе, але після другого голу все стало ще складніше. Ми залишалися в грі, загрожували воротам суперників, однак, на жаль, цього було недостатньо", — заявив в інтерв'ю BBC Постекоглу.
На Football.ua доступний огляд матчу Астон Вілла — Тоттенгем.