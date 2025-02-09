Англія

Тренер розчарований результатом.

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу відповів на запитання журналістів після поразки від Астон Вілли в Кубку Англії (1:2).

Господарі поля вийшли в наступний раунд завдяки голам Джейкоба Ремзі та Моргана Роджерса, забитим на 1-й і 64-й хвилинах. "Шпори" відповіли лише точним ударом Матіса Теля в компенсований час.

"Звичайно, ми розчаровані вильотом. Початок вийшов не найвдалішим — це те, чого ми хотіли найменше. Ми щосили намагалися повернути гру під свій контроль. За рахунку 1:0 у нас був шанс відігратися, яким ми не скористалися.

У другому таймі ми були більше схожі на себе, але після другого голу все стало ще складніше. Ми залишалися в грі, загрожували воротам суперників, однак, на жаль, цього було недостатньо", — заявив в інтерв'ю BBC Постекоглу.

На Football.ua доступний огляд матчу Астон Вілла — Тоттенгем.