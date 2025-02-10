Український виконавець допоміг створити сенсацію в Кубку Англії.
Луїс Діас і Максим Таловєров, Getty Images
10 лютого 2025, 09:27
Центральний захисник Плімут Аргайл Максим Таловєров на своїй сторінці в Instagram висловився щодо перемоги над Ліверпулем (1:0).
Колектив Мірона Муслича вибив лідера АПЛ з 1/16 фіналу турніру завдяки голу з пенальті в другому таймі домашньої зустрічі.
"Особливий день. Магія Кубка Англії... Створили історію! Я пишаюся цією командою й пишаюся тим, що є частиною цього клубу! Далі ще один раунд! Але розслаблятися зарано, зосереджуємося на середі", — написав Таловєров.
Для 24-річного українця це був лише другий матч за Плімут Аргайл. У середу, 12 лютого, клуб прийматиме Мілволл у 32-му турі Чемпіоншипу.