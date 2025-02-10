Англія

Український виконавець допоміг створити сенсацію в Кубку Англії.

Центральний захисник Плімут Аргайл Максим Таловєров на своїй сторінці в Instagram висловився щодо перемоги над Ліверпулем (1:0).

Колектив Мірона Муслича вибив лідера АПЛ з 1/16 фіналу турніру завдяки голу з пенальті в другому таймі домашньої зустрічі.

"Особливий день. Магія Кубка Англії... Створили історію! Я пишаюся цією командою й пишаюся тим, що є частиною цього клубу! Далі ще один раунд! Але розслаблятися зарано, зосереджуємося на середі", — написав Таловєров.

Для 24-річного українця це був лише другий матч за Плімут Аргайл. У середу, 12 лютого, клуб прийматиме Мілволл у 32-му турі Чемпіоншипу.