Наставник "вишень" розповів про довіру до Іллі Забарного.
Андоні Іраола та Ілля Забарний, Getty Images
14 лютого 2025, 15:25
Головний тренер Борнмута Андоні Іраола прокоментував стосунки з українським захисником Іллею Забарним.
"Про Забарного мені навіть легше пояснити. Я не впевнений, що за той час, що я працюю тут, ми хотіли замінити його хоча б на хвилину. Це говорить про нашу довіру до нього, про те, наскільки він надійний і сильний, а також про те, що він з тих гравців, яких дуже легко тренувати.
З тренерського боку він завжди уважний, щодня приходить на тренування з відмінним настроєм, і мені також приємно спостерігати за його розвитком, бо коли я прийшов, він був чудовим гравцем, але досить сором'язливим. Він не дуже багато говорив, а тепер ви бачите, як він керує всім позаду, кричить тим, хто попереду, просить інших.
Це свідчить про те, як він розвивається і стає дедалі важливішим гравцем для нас. Я люблю його як особистість та як гравця", — наводить слова Іраоли Daily Echo.
Нинішнього сезону Забарний провів 26 матчів без результативних дій.
Після 24 турів Борнмут набрав 40 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ.