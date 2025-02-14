Англія

Наставник "вишень" розповів про довіру до Іллі Забарного.

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола прокоментував стосунки з українським захисником Іллею Забарним.

"Про Забарного мені навіть легше пояснити. Я не впевнений, що за той час, що я працюю тут, ми хотіли замінити його хоча б на хвилину. Це говорить про нашу довіру до нього, про те, наскільки він надійний і сильний, а також про те, що він з тих гравців, яких дуже легко тренувати.

З тренерського боку він завжди уважний, щодня приходить на тренування з відмінним настроєм, і мені також приємно спостерігати за його розвитком, бо коли я прийшов, він був чудовим гравцем, але досить сором'язливим. Він не дуже багато говорив, а тепер ви бачите, як він керує всім позаду, кричить тим, хто попереду, просить інших.

Це свідчить про те, як він розвивається і стає дедалі важливішим гравцем для нас. Я люблю його як особистість та як гравця", — наводить слова Іраоли Daily Echo.

Нинішнього сезону Забарний провів 26 матчів без результативних дій.

Після 24 турів Борнмут набрав 40 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ.