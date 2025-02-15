Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 14 лютого 2025 року.

У рамках 25 туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон на власному полі обіграв лондонський Челсі з рахунком 3:0.

Цього разу "чайки" виступили навіть більш переконливо, аніж нещодавно в Кубку Англії (2:1), і відправили у ворота суперників три "сухих" голи.

Посеред першого тайму прийшовся основний удар в атаці від Брайтона, коли Челсі пропустив двічі, після чого вже в середині другого тайму рахунок було сформовано остаточно.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брайтон — Челсі у рамках 25 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Брайтон — Челсі 3:0

Голи: Мітома, 27, Мінте, 38, 63

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Вебстер, Лемпті — Балеба (Аярі, 84), Гіншелвуд (Александер Гомес Амарілья, 74) — Мінте (Адінгра, 89), Рюттер (Педро, 73), Мітома — Велбек (О'Райлі, 84).

Челсі: Йоргенсен — Гюсто (Джеймс, 65), Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Кайседо (Дьюзбері-Голл, 65), Фернандес — Мадуеке (Санчо, 21), Палмер, Нету (Джордж, 65) — Нкунку.

Попередження: Мінте — Кайседо, Фернандес