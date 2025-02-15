Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Лестер та лондонський Арсенал.

Лестер та лондонський Арсенал зіграють на Кінг Павер Стедіум у двадцять п'ятому турі англійської Прем'єр-ліги.

Руд ван Ністелрой, після поразки в Кубку Англії від Манчестер Юнайтед (1:2), залучив до стартового складу Крістансена ліворуч у захисті, тоді як Варді розташується на вістрі атаки.

Мікель Артета, на тлі поразки в Кубку ліги від Ньюкасла (0:2), використав із перших хвилин Нванері та Стерлінга в атаці.

Лестер: Германсен — Джастін, Околі, Фас, Крістіансен — Сумаре, Ндіді — Ель-Ханнус, Декордова-Рід, Аю — Варді.

Запасні: Столарчик, Кулібалі, Коуді, Вестергор, Вінкс, Скіпп, Буонанотте, Мавідіді, Дака.



Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Нванері, Троссар, Стерлінг.

Запасні: Нето, Вайт, Ківьор, Калафіорі, Зінченко, Тірні, Жоржиньо, Меріно, Батлер-Оєдеджі.



Гра Лестер — Арсенал почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.