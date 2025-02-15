Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Ньюкасл.

Манчестер Сіті та Ньюкасл зіграють у двадцять п'ятому турі англійської Прем'єр-ліги на Етіхаді.

Хосеп Гвардіола, після поразки від мадридського Реала (2:3), залучив до стартового складу Льюїса та Хусанова в обороні, тоді як Ніко Гонсалес та Гюндоган гратимуть у опорній зоні, а Мармуш розташується під нападником.

Едді Гау, на тлі кубкової перемоги над лондонським Арсеналом (2:0), використав із перших хвилин Віллока під нападником.

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Хусанов, Стоунз, Гвардіол — Ніко, Гюндоган — Савіо, Мармуш, Фоден — Голанд.

Запасні: Ортега, Ковачич, Доку, Де Брюйне, Сілва, Рейс, Нунес, О'Райлі, Макейті.

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр, Шер, Берн, Голл — Тоналі, Гімараес — Дж. Мерфі, Віллок, Гордон — Ісак.

Запасні: Поуп, Вілсон, Барнс, Таргетт, Крафт, Осула, Лівраменто, Лонгстафф, Майлі.



Гра Манчестер Сіті — Ньюкасл почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.