Англія

Єгиптянин уже тричі встиг уразити ворота Ньюкасл Юнайтед.

Центральний нападник Омар Мармуш, який у січні залишив Айнтрахт Франкфурт, відзначився дебютним голом за Манчестер Сіті.

На 19-й хвилині домашнього матчу проти Ньюкасл Юнайтед у 25-му турі АПЛ-2024/25 Едерсон із власної половини поля закинув м'яч на 26-річного єгиптянина, той оббіг Тріпп'єра й перекинув Дубравку в штрафному майданчику "сорок".

Пізніше, на 24-й і 33-й хвилинах, Мармуш повторно уразив ворота гостей, оформивши хет-трик.

Зараз на його рахунку 23 голи й 14 асистів у 31-му поєдинку всіх турнірів поточної кампанії.

Текстова онлайн-трансляція зустрічі Манчестер Сіті — Ньюкасл Юнайтед доступна на нашому сайті.