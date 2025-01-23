Англія

Єгиптянин переїхав до Англії.

Англійський Манчестер Сіті оголосив про перехід нападника Омара Мармуша з франкфуртського Айнтрахта. Про це повідомляє офіційний сайт "містян".

"Манчестер Сіті радий оголосити про підписання Омара Мармуша з франкфуртського Айнтрахта. 25-річний єгипетський нападник завершив перехід на Етіхад. Контракт підписано терміном на чотири з половиною роки, до літа 2029-го.

Мармуш — один із найбільш затребуваних молодих форвардів у європейському футболі, він здатний зіграти на будь-якій позиції в атаці", — йдеться в заяві клубу.

В новому клубі нападник виступатиме під 7-м номером.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, за Мармуша німецький клуб отримав 75 млн. євро.

Цього сезону Омар Мармуш відіграв за Айнтрахт Ф 26 матчів, забив 20 голів та віддав 14 результативних передач.