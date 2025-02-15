Англія

На рахунку бразильця вже шість гольових передач.

Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон записав на свій рахунок асист у домашньому матчі проти Ньюкасл Юнайтед у 25-му турі АПЛ-2024/25.

У першому таймі зустрічі 31-річний бразилець допоміг Омару Мармушу відзначитися дебютним голом за "містян".

Для Едерсона ця гольова передача була третьою в поточній кампанії чемпіонату Англії і шостою загалом. За даними Squawka, він став найкращим асистентом в історії турніру серед воротарів.

Нагадаємо, гравець представляє Манчестер Сіті з літа 2017 року. Тоді Бенфіка отримала за нього 40 мільйонів євро.

Текстова онлайн-трансляція зустрічі Манчестер Сіті — Ньюкасл Юнайтед доступна на нашому сайті.