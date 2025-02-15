На рахунку бразильця вже шість гольових передач.
Едерсон, Getty Images
15 лютого 2025, 17:47
Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон записав на свій рахунок асист у домашньому матчі проти Ньюкасл Юнайтед у 25-му турі АПЛ-2024/25.
У першому таймі зустрічі 31-річний бразилець допоміг Омару Мармушу відзначитися дебютним голом за "містян".
Для Едерсона ця гольова передача була третьою в поточній кампанії чемпіонату Англії і шостою загалом. За даними Squawka, він став найкращим асистентом в історії турніру серед воротарів.
Нагадаємо, гравець представляє Манчестер Сіті з літа 2017 року. Тоді Бенфіка отримала за нього 40 мільйонів євро.
Текстова онлайн-трансляція зустрічі Манчестер Сіті — Ньюкасл Юнайтед доступна на нашому сайті.