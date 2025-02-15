Англія

Вінгер отримав пошкодження на тренуванні.

Амад Діалло пропустить залишок сезону через травму.

Вінгер Манчестер Юнайтед отримав пошкодження гомілкостопа на тренуванні, пише Daily Mail.

За інформацією Фабріціо Романо, відновлення гравця займе три місяці.

Раніше стало відомо, що на тренуванні перед матчем із Тоттенгемом травмувалися ще троє гравців Юнайтед — Коббі Майну, Мануель Угарте і Тобі Коллієр.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може купити захисника РБ Лейпциг.