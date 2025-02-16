Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 16 лютого і розпочнеться о 16:00.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Вулвергемптоном, яке відбудеться на Енфілді.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 16 ЛЮТОГО, 16:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ліверпуль продовжує зберігати впевнене лідерство в турнірній таблиці АПЛ, хоча останнім часом позиції мерсісайдців дещо похитнулися — і тут мова не лише про те, що після вчорашнього суботнього дня лондонському Арсеналу як мінімум тимчасово вдалося скоротити своє відставання від лідера до чотирьох очок завдяки перемозі над Лестером. Самі виступи підопічних Арне Слота вже не виглядають так упевнено, передумови до чого були вже давно, але у більшості випадках "червоним" вдавалося в останній момент виходити сухими з води.

Напередодні Ліверпуль зміг здійснити камбек у півфінальному матчі-віповіді Кубка англійської ліги з Тоттенгемом, гарантувавши собі виїзд на вирішальний поєдинок турніру на Вемблі, але при цьому приводів для турботи було останнім часом більше, ніж для радості. По-перше, "червоні" досить рано залишили Кубок Англії за підсумками протистояння з одним з аутсайдерів Чемпіоншипу Плімутом, а у своєму останньому матчі, яким стало перенесене дербі Мерсісайда з Евертоном, колектив Слота втратив перемогу в останній атаці свого суперника (2:2). До речі, нідерландський фахівець отримав червону після завершення зустрічі на Гудісон Парк, а це означає, що спостерігати за сьогоднішнім поєдинком Слоту доведеться з трибун. Аналогічна ситуація і з Кертісом Джонсом...

Вулвергемптон, у свою чергу, продовжує відчайдушно боротися за збереження прописки у найвищому дивізіоні Англії, будучи одним з головних аутсайдерів турніру ще з самого старту сезону. Тим не менш, не можна не відзначити той факт, що з приходом Вітора Перейри на посаду головного тренера "вовки" стали виглядати в плані гри більш цікаво і змогли покинути зону вильоту, випереджаючи зараз Лестер, Іпсвіч і Саутгемптон.

Хоча становище Вулвергемптона продовжує залишатися дуже хитким — всього два очки відділяють підопічних Вітора Перейри від зони вильоту, проте Матеус Кунья і компанія здатні створювати проблеми в протистояннях з фаворитами. Не ходитимемо далеко, адже календар останніх матчів "вовків" був переповнений поєдинками з командами з верхньої частини таблиці. Так, наприклад, Арсеналу вдалося перемогти Вулвергемптон лише завдяки єдиному голу, тоді як Астон Вілла в останньому матчі АПЛ взагалі залишилася без набраних очок. Тож Ліверпулю сьогодні також не варто підходити до матчу із "вовками" надто легковажно.