Керманич Манчестер Сіті прокоментував дебют новачка в АПЛ.
Ніко Гонсалес, Getty Images
16 лютого 2025, 08:20
Манчестер Сіті в двадцять п’ятому турі англійської Прем’єр-ліги на власному полі розгромив Ньюкасл.
Манчестер Сіті — Ньюкасл 4:0 Відео голів та огляд матчу АПЛ
Свій перший матч у основному складі в рамках англійської національної першості провів "зимовий" новачок "містян" Ніко Гонсалес, який перейшов із португальського Порту.
Головний тренер Сіті Хосеп Гвардіола після завершення гри прокоментував виступ власного підопічного.
"Присутність Ніко в опорній зоні нам дуже допомагає. Манчестер Сіті зробив неймовірну інвестицію у своє майбутнє.
Це велике підсилення для нас на поточному етапі, але тільки в дуелях. У інших речах йому далеко. Ніко — це наш міні-Родрі, тому що Родрі — найкращий", — заявив іспанський фахівець.
У поточному сезоні для Ніко Гонсалеса це був уже 31 матч за обидва клуби (сім голів та шість гольових передач).