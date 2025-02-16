Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував дебют новачка в АПЛ.

Манчестер Сіті в двадцять п’ятому турі англійської Прем’єр-ліги на власному полі розгромив Ньюкасл.

Манчестер Сіті — Ньюкасл 4:0 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Свій перший матч у основному складі в рамках англійської національної першості провів "зимовий" новачок "містян" Ніко Гонсалес, який перейшов із португальського Порту.

Головний тренер Сіті Хосеп Гвардіола після завершення гри прокоментував виступ власного підопічного.

"Присутність Ніко в опорній зоні нам дуже допомагає. Манчестер Сіті зробив неймовірну інвестицію у своє майбутнє.

Це велике підсилення для нас на поточному етапі, але тільки в дуелях. У інших речах йому далеко. Ніко — це наш міні-Родрі, тому що Родрі — найкращий", — заявив іспанський фахівець.

У поточному сезоні для Ніко Гонсалеса це був уже 31 матч за обидва клуби (сім голів та шість гольових передач).