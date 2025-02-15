Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 15 лютого 2025 року.

Манчестер Сіті у матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі впевнено обіграв Ньюкасл (4:0).

Команда Хосепа Гвардіоли відкрила рахунок у матчі на 19 хвилині зусиллями Омара Мармуша, який до 33 хвилини відзначився ще двома голами, оформивши хет-трик.

Також зазначимо, що одну із гольових передач віддав воротар "міщан" Едерсон, який став рекордсменом АПЛ.

Остаточну крапку у матчі поставив Джеймс Макейті, який забив на 84 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Ньюкасл у рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Манчестер Сіті — Ньюкасл 4:0

Голи: Мармуш, 19, 24, 33, Макейті, 84.

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Хусанов, Стоунз, Гвардіол (Нунес, 87) — Ніко, Гюндоган (Ковачич, 87) — Савіо, Мармуш (Доку, 76), Фоден (Макейті, 76) — Голанд (О’Райлі, 87).

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр (Лівраменто, 46), Шер, Берн, Голл — Тоналі, Гімараес (Лонгстафф, 73) — Дж. Мерфі, Віллок (Майлі, 46), Гордон (Вілсон, 73) — Ісак (Крафт, 90).

Попередження: Гімараес.