Англія

Керманич лише згодом почав збирати довідки про майбутнього новачка його команди.

Напередодні єгипетський нападник Омар Мармуш хет-триком у матчі двадцять п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги допоміг Манчестер Сіті вдома обіграти Ньюкасл.

Манчестер Сіті — Ньюкасл 4:0 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри головного тренера "містян" Хосепа Гвардіолу запитали про те, як узагалі виникла ідея підписати 26-річного виконавця із франкфуртського Айнтрахта за 75 млн євро цієї зими.

"Чікі Бегірістайн сказав, що нам потрібен Омар Мармуш, я відповів — OK.

Після цього я зателефонував деяким знайомим у Німеччині, запитав про нього, і вони були дуже, дуже високої думки про нього: поведінка, тренування, і, звісно, гольові передачі, голи та темп гри з м’ячем", — розповів іспанський фахівець.

Тим часом Мармуш уже відіграв п’ять матчів у складі нової команди.