Англія

Тренер не боїться звільнення.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заговорив про можливе звільнення через незадовільні результати.

"Я знаю, що у такому клубі та під таким тиском ви завжди ризикуєте. Я усвідомлюю це, але це не найбільша моя проблема. Найскладніше у моїй роботі – це поразки, а не звільнення. Я просто хочу вигравати матчі", – сказав португалець.

Нагадаємо, у наступному матчі Манчестер Юнайтед зіграє в гостях із Тоттенгемом. Поєдинок розпочнеться 16 лютого о 18:30.