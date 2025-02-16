Німеччина

Нічия на користь мюнхенського клубу.

Півзахисник мюнхенської Баварії Джамал Мусіала прокоментував нічию в матчі 22-го туру німецької Бундесліги з леверкузенським Баєром (0:0). Його слова наводить офіційний сайт "ротен".

"Сьогодні була не зовсім звичайна гра, ми не чинили особливого тиску з м'ячем і мало володіли ним. У підсумку ми заробили один пункт і, як і раніше, маємо перевагу у вісім очок над найближчим переслідувачем. Це безумовно позитивний момент.

Баєр був дуже агресивним, вони дійсно тиснули на нас. Ми просто хотіли грати у свою гру, але нам було важко це робити. Ми зосередилися на обороні. Тепер подивимося, що ми можемо зробити краще в наступних матчах", — заявив Мусіала.

Цього сезону Джамал Мусіала відіграв за Баварію 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 голів та віддав шість результативних передач.