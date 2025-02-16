Україна

Українець висловився про свій трансфер.

Колишній капітан донецького «Шахтаря» Тарас Степаненко пояснив, чому вирішив перебратися до турецького Еюпспора.

"Останні пів року я мало грав. Я почав займатися футболом, тому що любив цю гру та все, що з нею пов’язано.

Команда базується в Стамбулі, звідки є прямі рейси до моєї сім’ї. З початку війни моя родина переїхала з України до Бухареста – у цьому допоміг колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу. Потім до Малаги. Моїй дружині важко самій із дітьми. Вона потребує підтримки, і я хочу її забезпечити", – сказав Степаненко в коментарі The National.

Нагадаємо, раніше Дарійо Срна висловився щодо майбутнього Маріно Пушича на посаді головного тренера донецького Шахтаря.