Англія

Англійський клуб бажає придбати вихованця ПСЖ.

Ліверпуль проявляє інтерес до півзахисника ПСЖ Воррена Заїра-Емері. Про це повідомляє Anfield Watch.

За інформацією джерела, англійський клуб вже зв'язався з агентом 18-річного французького футболіста. Мерсисайдці планують зробити пропозицію парижанам під час літнього трансферного вікна.

Зазначається, що селекційний відділ "червоних" вважає трансфер Заїра-Емері цілком ймовірним. Ліверпуль готовий заплатити 65 млн. євро за французького вундеркінда.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2029 року з можливостю продовження ще на один рік для гравця. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Цього сезону Воррен Заїр-Емері відіграв за ПСЖ 29 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.