Англійський клуб бажає придбати вихованця ПСЖ.
Warren Zaïre-Emery, getty images
16 лютого 2025, 15:49
Ліверпуль проявляє інтерес до півзахисника ПСЖ Воррена Заїра-Емері. Про це повідомляє Anfield Watch.
За інформацією джерела, англійський клуб вже зв'язався з агентом 18-річного французького футболіста. Мерсисайдці планують зробити пропозицію парижанам під час літнього трансферного вікна.
Зазначається, що селекційний відділ "червоних" вважає трансфер Заїра-Емері цілком ймовірним. Ліверпуль готовий заплатити 65 млн. євро за французького вундеркінда.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2029 року з можливостю продовження ще на один рік для гравця. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.
Цього сезону Воррен Заїр-Емері відіграв за ПСЖ 29 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.