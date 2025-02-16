Англія

Наставник зазначив, що важливо зберігати єдність.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім дав коментар після поразки від Тоттенгема (0:1).

"Різниця в тому, що суперник забив, а ми — ні. У нас були моменти. У нас були ситуації у швидких атаках, ми намагалися домогтися результату, але в підсумку ми не змогли забити, на відміну від суперника. Ми хочемо відновити гравців.

Думаю, до наступної гри деякі футболісти повернуться. Ми повинні зберігати єдність, щоб закінчити цей сезон і почати все з початку", — сказав Аморім BBC.

Варто сказати, що через кадрові проблеми в запасі у Манчестер Юнайтед у грі проти Тоттенгема перебував 30-річний Віктор Лінделоф, а також низка гравців у віці 19 років і молодше.

Зазначимо, що Тоттенгем у наступному турі гостюватиме в Іпсвіча, а Манчестер Юнайтед поїде до Евертона.