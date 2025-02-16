Англія

"Сині" готові платити іспанцеві 4,6 млн євро на рік.

Вінгер Атлетіка Ніко Вільямс може перебратися в Челсі.

Як стверджує Football365, Челсі має намір випередити Барселону й Арсенал у перегонах за 22-річним іспанцем.

За відомостями джерела, "сині" планують запропонувати Вільямсу заробітну плату в розмірі 384 тисяч євро на тиждень або 4,6 млн євро на рік.

У нинішньому сезоні вінгер узяв участь у 31 матчі в усіх турнірах, забив чотири м'ячі і став автором шести результативних передач. Чинна угода Вільямса з Атлетіком розрахована до 2027 року. Згідно з відомостями Transfermarkt, вартість гравця становить 70 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Челсі хоче придбати гравця Барселони.