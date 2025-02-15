Англія

Лондонський клуб проявляє інтерес до Касадо.

Центральний півзахисник Барселони Марк Касадо в найближчому майбутньому може продовжити кар'єру в лондонському Челсі.

Як стверджує Cadenaser españa, у літнє трансферне вікно Челсі зробить спроби придбати 21-річного вихованця каталонського клубу.

У нинішньому сезоні Касадо з'явився на полі в 30 матчах з урахуванням усіх турнірів і записав на свій рахунок шість результативних передач. Чинний трудовий договір Касадо з Барселоною розрахований до літа 2028 року.

Згідно з відомостями авторитетного інтернет-порталу Transfermarkt, вартість гравця становить 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона не зацікавлена в Неймарі.