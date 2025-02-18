Англія

Іспанський хавбек продовжує реабілітацію після травми коліна.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі прокоментував процес свого відновлення після розриву передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

"Я відчуваю себе дуже добре. У моїй голові все гаразд. Я не відчуваю нестабільності в коліні. Мені потрібно набрати силу в квадрицепсах і в усьому іншому. Це найважливіше. Одна річ — те, що ти думаєш, а інша — те, що робить тіло, тож треба зробити так, щоб вони знову з'єдналися.

У такі моменти я намагаюся бути позитивним і, можливо, робити все те, чого ти не звик. Я проводжу час зі своєю сім'єю і працюю над своїм тілом, щоб повернутися сильнішим", — наводить слова Родрі прес-служба клубу.

У нинішньому сезоні Родрі встиг провести лише три матчі, після чого у вересні отримав травму коліна в матчі проти Арсеналу.

Після 25 турів Манчестер Сіті набрав 44 очки і посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ. Завтра, 19 лютого, Сіті зіграє матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.