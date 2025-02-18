Іспанія

Функціонер запевнив, що іспанський чемпіонат не фальсифікований і розкритикував відеоролики з критикою суддів від Реала.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що він проінформує нових керівників спорту в ЄС про найважливішу необхідність захищати національні чемпіонати у всіх видах спорту.

Тебас також визнав, що він не має порозуміння з президентом мадридського Реала Флорентіно Пересом, оскільки кожен з них відстоює зовсім різні точки зору і в цьому питанні немає компромісу.

Що стосується критики суддівства, Тебас заявив, що хоча він не сумнівається в тому, що поточний формат чемпіонату можна покращити, іспанська Ла Ліга не фальсифікована.

"Історія з Реалом закликає знищити національний чемпіонат, оскільки саме наша ліга рішуче протистояла Суперлізі та є лідером опору по всій Європі", — наводить слова Тебаса AS.

Крім того, президент Ла Ліги висловив переконання, що якби всі клуби мали клубне телебачення, це було б пеклом, маючи на увазі канал Реала, з якого лунають критичні зауваження на адресу суддівських рішень.

Також Тебас висловив занепокоєння щодо падіння доходів від трансляцій матчів національних чемпіонатів у різних країнах у результаті нового формату Ліги чемпіонів. У зв'язку з цим президент Ла Ліги пояснив, що в національних лігах таких країн, як Італія та Бельгія, вже відбулося скорочення доходів від телевізійних прав, тоді як АПЛ довелося запропонувати ринку більше матчів, щоб уникнути фінансових втрат.

Раніше повідомлялося, що Реал розглядає сенсаційну можливість виступів у іншому чемпіонаті.