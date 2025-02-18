Англія

Юнацькі команди Евертона та Вігана "протестували" нову арену "ірисок" в товариському протистоянні.

На новому стадіоні Евертона пройшов перший в історії матч, в рамках якого молодіжна команда "ірисок" вікової категорії U-18 провела контрольний поєдинок із однолітками з Вігана.

Ця товариська зустріч відбулася 17 лютого. Її відвідало близько 10 тисяч вболівальників, які виграли квитки за допомогою спеціального голосування.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Вігана U-18 з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що перший офіційний матч на новій арені Евертона, яка розрахована на понад 52 тисячі місць, відбудеться вже у цю суботу, 22 лютого, о 14:30 за київським часом: саме тоді перша команда "ірисок" у рамках 26-го туру АПЛ прийматиме Манчестер Юнайтед.