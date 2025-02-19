Англія

Лондонці надовго залишилися без Такехіро да Томіясу.

Правий захисник Арсеналу Такехіро Томіясу успішно переніс операцію на правому коліні, передає офіційний сайт лондонського клубу.

Гравець травмувався під час передсезонної підготовки, а після хірургічного втручання повернувся до повноцінних тренувань і встиг вийти на заміну (6 хвилин) в домашньому матчі АПЛ проти Саутгемптона в жовтні. Тим не менш, проблеми з коліном повернулися, що призвело до подальшої коригуючої операції.

Тепер 26-річний японець розпочне свою програму відновлення й реабілітації, яка, як очікується, завершиться наприкінці 2025 року.

"Кілька днів тому мені зробили операцію на коліні. Я вже почав реабілітацію, щоб повернутися до того, що люблю найбільше. Безумовно, це був найважчий період у моїй кар'єрі, і він триватиме ще деякий час, але я не здамся. Дякую за підтримку й до нових зустрічей", — написав Томіясу на своїй сторінці в Instagram.

У минулому сезоні універсальний захисник взяв участь у 30-ти матчах усіх турнірів, відзначившись двома голами й трьома асистами.

Нещодавно стало відомо, що Футбольна асоціація наклала штраф на Арсенал через поведінку футболістів.