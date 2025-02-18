Футбольна асоціація наклала штраф на лондонський Арсенал через поведінку гравців в момент вилучення Майлза Льюїса-Скеллі проти Вулвергемптона, повідомляє ESPN.

Розмір штрафу склав 65 000 фунтів через те, що організація вважає поведінку футболістів "неприйнятною".

Після вилучення Льюїса-Скеллі гравці Арсеналу оточили Майкла Олівера, намагаючись переконати рефері змінити рішення.

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