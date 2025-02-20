Український центрбек своїм дебютним голом врятував для Плімута нічию.
Максі Таловєров, ФК Плімут
20 лютого 2025, 00:33
У рамках 31-го туру Чемпіоншипу Плімут врятувався від поразки Лутону у битві двох останніх команд турнірної таблиці (1:1).
"Зелена армія" мінімально поступалася в рахунку, допоки на 70-й хвилині центральний захисник збірної України Макс Таловєров не повернув паритет на табло своїм дебютним голом у футболці Плімута.
Як повідомляє прессужба Плімута, 24-річного українця було номіновано на найкращого гравця в матчі з Лутоном, якого обирають вболівальники "зеленої армії" у клубному мобільному застосунку.
Зазначимо, що станом на 00:30 за київським часом Максі Таловєров є впевненим лідером в голосуванні, набравши 55%.
Для порівняння, у найближчого переслідувача Адама Ренделла — 18%.