Англія

Український центрбек своїм дебютним голом врятував для Плімута нічию.

У рамках 31-го туру Чемпіоншипу Плімут врятувався від поразки Лутону у битві двох останніх команд турнірної таблиці (1:1).

"Зелена армія" мінімально поступалася в рахунку, допоки на 70-й хвилині центральний захисник збірної України Макс Таловєров не повернув паритет на табло своїм дебютним голом у футболці Плімута.



Як повідомляє прессужба Плімута, 24-річного українця було номіновано на найкращого гравця в матчі з Лутоном, якого обирають вболівальники "зеленої армії" у клубному мобільному застосунку.

Зазначимо, що станом на 00:30 за київським часом Максі Таловєров є впевненим лідером в голосуванні, набравши 55%.

Для порівняння, у найближчого переслідувача Адама Ренделла — 18%.