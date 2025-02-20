Англія

Діогу Жота може покинути команду.

Нападник Ліверпуля Діогу Жота може бути проданий у майбутнє трансферне вікно. Португалець часто страждає через проблеми з травмами, через що не має постійного місця в стартовому складі "червоних".

За інформацією Football Insider, Жота не входить у довгострокові плани головного тренера Ліверпуля Арне Слота. Клуб готовий розглянути трансферні пропозиції щодо гравця наступного літа.

Інтерес проявляють представники чемпіонату Саудівської Аравії та Арсенал.

Діогу Жота записав на свій рахунок вісім забитих м'ячів і три гольові паси в 24 поєдинках нинішньої кампанії. Оціночна вартість 28-річного футболіста на сайті Transfermarkt становить 50 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Салах встановив історичний рекорд Прем'єр ліги.