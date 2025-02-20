Англія

Чинна угода закінчується влітку.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах отримав пропозицію щодо нового контракту від клубу. Чинний договір зоряного футболіста закінчується наступного літа.

За даними відомого єгипетського журналіста Ахмеда Атті, "червоні" зробили Салаху офіційну пропозицію, що передбачає значне скорочення зарплати порівняно з нинішньою.

Неясно, чи погодиться форвард на такі умови, зважаючи на готовність представників чемпіонату Саудівської Аравії зробити його одним із найбільш високооплачуваних гравців світу.

Мохамед Салах проводить неймовірний сезон: на його рахунку 29 забитих м'ячів і 20 результативних передач у 37 поєдинках за колектив Арне Слота в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Салах встановив історичний рекорд Прем'єр ліги.