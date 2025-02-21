Англія

До 27-річного футболіста проявляє інтерес Вест Гем.

Нападник Мілана Теммі Абрагам, орендований у Роми, цікавий представнику англійської Прем'єр-ліги.

Повернути 27-річного футболіста на батьківщину може Вест Гем. За повідомленнями TBR Football, "молотобійці" розглядають можливість підписання форварда в літнє трансферне вікно.

Фахівці відомого порталу Transfermarkt оцінюють вартість Теммі Абрагама у 20 млн євро.

Вихованець Челсі провів 32 матчі за Мілан у поточній кампанії, записавши на свій рахунок вісім забитих м'ячів і п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що Абрагам переїхав до Італії влітку 2021 року: тоді Челсі продав його Ромі за понад 40 млн євро.

Раніше Фабрегас підтвердив інтерес Комо до Тео Ернандеса.