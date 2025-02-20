Головний тренер Комо Сеск Фабрегас висловився про інтерес клубу до лівого захисника Мілана Тео Ернандеса.

За наявними даними, Комо був готовий заплатити 47 млн євро за француза в зимове трансферне вікно, проте сам футболіст відмовився від угоди. 

"Ми хотіли підписати Тео Ернандеса? Так сказав президент нашого клубу, це його заява. 

Я не мав до цього жодного стосунку, але якщо він так сказав, то це правда", — наводять італійські ЗМІ слова Фабрегаса. 

Контракт Тео Ернандеса з Міланом закінчується влітку 2026 року. Якщо вірити чуткам, "россонері" готові розлучитися з 27-річним футболістом. 

Раніше повідомлялося, що Консейсан залишить Мілан, якщо команда не вийде в Лігу чемпіонів. 