Новачок Серії А намагався підписати зірку Мілана.
Тео Ернандес, getty images
20 лютого 2025, 23:35
Головний тренер Комо Сеск Фабрегас висловився про інтерес клубу до лівого захисника Мілана Тео Ернандеса.
За наявними даними, Комо був готовий заплатити 47 млн євро за француза в зимове трансферне вікно, проте сам футболіст відмовився від угоди.
"Ми хотіли підписати Тео Ернандеса? Так сказав президент нашого клубу, це його заява.
Я не мав до цього жодного стосунку, але якщо він так сказав, то це правда", — наводять італійські ЗМІ слова Фабрегаса.
Контракт Тео Ернандеса з Міланом закінчується влітку 2026 року. Якщо вірити чуткам, "россонері" готові розлучитися з 27-річним футболістом.
Раніше повідомлялося, що Консейсан залишить Мілан, якщо команда не вийде в Лігу чемпіонів.