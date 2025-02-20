Італія

Новачок Серії А намагався підписати зірку Мілана.

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас висловився про інтерес клубу до лівого захисника Мілана Тео Ернандеса.

За наявними даними, Комо був готовий заплатити 47 млн євро за француза в зимове трансферне вікно, проте сам футболіст відмовився від угоди.

"Ми хотіли підписати Тео Ернандеса? Так сказав президент нашого клубу, це його заява.

Я не мав до цього жодного стосунку, але якщо він так сказав, то це правда", — наводять італійські ЗМІ слова Фабрегаса.

Контракт Тео Ернандеса з Міланом закінчується влітку 2026 року. Якщо вірити чуткам, "россонері" готові розлучитися з 27-річним футболістом.

Раніше повідомлялося, що Консейсан залишить Мілан, якщо команда не вийде в Лігу чемпіонів.