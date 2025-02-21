Керівництво "россонері" незадоволене португальцем.
Рафа Леан, getty images
21 лютого 2025, 20:16
Лондонський Челсі уважно стежить за ситуацією навколо вінгера Мілана Рафаеля Леана. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, незважаючи на повідомлення різноманітних ЗМІ, що зацікавленим у португальському футболісті клубам доведеться виплатити за нього суму відступних у розмірі 175 млн. євро, насправді реальність зовсім інша.
Наразі керівництво "россонері" готове продати Леана за 80 млн. євро. Мілан розглядає варіант із продажем 25-річного вінгера, оскільки він перестав показувати ігровий прогрес.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.
Цього сезону Рафа Леан відіграв за Мілан 35 матчів, забив дев'ять голів та віддав вісім результативних передач.