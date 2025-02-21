Англія

Керівництво "россонері" незадоволене португальцем.

Лондонський Челсі уважно стежить за ситуацією навколо вінгера Мілана Рафаеля Леана. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, незважаючи на повідомлення різноманітних ЗМІ, що зацікавленим у португальському футболісті клубам доведеться виплатити за нього суму відступних у розмірі 175 млн. євро, насправді реальність зовсім інша.

Наразі керівництво "россонері" готове продати Леана за 80 млн. євро. Мілан розглядає варіант із продажем 25-річного вінгера, оскільки він перестав показувати ігровий прогрес.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.

Цього сезону Рафа Леан відіграв за Мілан 35 матчів, забив дев'ять голів та віддав вісім результативних передач.