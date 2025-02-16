Італія

Важко зрозуміти думки менеджменту Мілана.

Мілан розглядає варіант із продовженням оренди півзахисника Челсі Жуана Феліша на наступний сезон, але з правом обов'язкового викупу за 40 млн. євро. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, з метою виручити гроші на трансфер 25-річного португальця керівництво "россонері" потрібно когось продати.

Є дві потенційні гравці на продаж — це лівий фулбек Тео Ернандес, який досі не продовжив контракт з клубом, що закінчується влітку 2026 року, і вінгер Рафаель Леан.

Підкреслюється, що Фелішу дуже подобається в Мілані і він хоче залишитися в клубі.