Англія

Українець може опинитися в Манчестері.

Керівництво Манчестер Сіті має намір влітку придбати нового воротаря та розглядає кандидатури трьох голкіперів на заміну Едерсону. Про це повідомляє Gol Digital.

За інформацією джерела, Ман Сіті уважно спостерігає за Андрієм Луніним (Реал Мадрид), Унаї Сімоном (Атлетік Більбао) та Алексом Реміро (Реал Сосьєдад).

Підкреслюється, що український воротар минулого року довів, що здатний бути гравцем стартового складу у команді, яка прагне виграти Лігу чемпіонів. Брак ігрового часу в Реалі може стати визначним чинником у переході в літнє трансферне вікно.

Чинна контракт українця з "вершковими" розрахований до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал вісім матчів, пропустив дванадцять м'ячів та тричі відіграв "на нуль".