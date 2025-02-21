Англія

Ман Сіті на вихідних зустрінеться з Ліверпулем.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола напередодні матчу 26-го туру АПЛ з Ліверпулем поспілкувався з прес-службою "містян".

"Ми в непоганому стані. Крім матчу з Реалом, який був кращим за нас і на цей момент справді сильніший, ми виглядали останнім часом добре.

В минулі роки в Лізі чемпіонів я відчував, що ми можемо конкурувати з будь-якою командою. Ми завжди були серед претендентів.

У попередні сезони проти цієї команди — ми відчували це, гравці відчували це — ми грали на рівних і в багатьох аспектах були кращими. Цього разу ми не змогли пройти далі, і ми приймаємо реальність. Подивіться на ситуацію: два наші центральні захисники вибули на два місяці.

Зараз у Прем'єр-лізі починається критично важливий для нас відрізок. У чемпіонаті ми провели хороші матчі. Навіть коли поступилися Арсеналу 1:5, ми добре грали 60 хвилин.

Потім втратили стабільність. В інших матчах, наприклад проти Ньюкасла, ми показували високий рівень гри. Кожна гра різна, сила суперника різна. Нам потрібно постаратися втриматися на своєму рівні і знову кваліфікуватися в Лігу чемпіонів.

Календар є календар. Я ніколи на це не скаржуся. Іноді бувають складні періоди. Ми зіграємо цей матч, потім проти Тоттенгема. Після цього між іграми буде шість-сім днів — це добре для відновлення гравців та підготовки. Подивимося, що зможемо зробити в місяці сезону, що залишилися. Ми викладемося на максимум", — сказав Гвардіола.

Матч між Ліверпулем та Манчестер Сіті відбудеться 23-го лютого, о 18:30 за київським часом.