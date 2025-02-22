Англія

Керманич Манчестер Юнайтед спокійно реагує на критику.

Манчестер Юнайтед у рамках двадцять шостого туру англійської Прем’єр-ліги зіграє на виїзді проти Евертона.

Напередодні гри головний тренер "Червоних дияволів" Рубен Аморім узяв участь у традиційній прес-конференції, під час якої одним із питань журналістів було порівняння результатів його команди одразу після підписання контракту з новим керманичем за ходом сезону та аналогічної ситуації в стані "ірисок", що одразу призвело до покращення здобутків господарів майбутньої гри.

"Просте пояснення полягає у тому, що Девід Моєс робить свою роботу краще за мене. Ось і все — це дуже просто", — заявив португальський фахівець.

Матч Евертон — Манчестер Юнайтед відбудеться 22 лютого, о 14:30.