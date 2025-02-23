Англія

Перемога в лондонському дербі.

Головний тренер Вест Гем Юнайтед Грем Поттер висловився про перемогу своєї команди в матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги з Арсеналом (1:0). Його слова наводить офіційний сайт "молотобойців".

"Я неймовірно пишаюся та дуже радий за вболівальників. Гравці віддали всі сили і залишили все на полі, що я і намагаюся прищепити їм і заохочувати.

Коли робиш так, є шанс отримати результат. Талант — це одне, але йдеться про те, щоб бути командою і мати колективний менталітет. Думаю, ми сьогодні показали це в надлишку, тож я в захваті", — заявив Поттер.

Наразі Вест Гем посідає 16 місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 30 очок після 26 зіграних турів.