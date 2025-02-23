Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Манчестер Сіті та Ліверпуль зіграють у двадцять шостому турі англійської Прем'єр-ліги на Етіхаді.

Хосеп Гвардіола, після розгрому від мадридського Реала (1:3), залучив до стартового складу Льюїса та Аке в обороні, тоді як Де Брюйне повернеться до опорної зони, а Доку гратиме ліворуч в атаці.

Арне Слот, на тлі нічиєї проти бірмінгемської Астон Вілли (2:2), використав із перших хвилин Діаса на вістрі атаки.

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Хусанов, Аке, Гвардіол — Де Брюйне, Ніко — Савіо, Фоден, Доку — Мармуш.

Запасні: Ортега, Діаш, Ковачич, Гріліш, Гюндоган, Сілва, Рейс, Нунес, Макейті.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Джонс, Собослаї — Діас.

Запасні: Келлегер, Ендо, Нуньєс, К'єза, Гакпо, Елліотт, Жота, Цимікас, Кванса.



Гра Манчестер Сіті — Ліверпуль почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.